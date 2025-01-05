Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя прыгать в сугроб после бани

Когда человек после бани попадает в сугроб, это может вызвать стресс из-за разницы температур. В результате возможен резкий спазм сосудов, что может привести к перепаду давления и даже сердечному приступу, рассказал в интервью РИА Новости Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения.

Специалист напомнил, что обливаться ледяной водой, прыгать в сугроб и валяться в снегу после парилки — давняя русская традиция. И тем не менее, несмотря на то, что указанные процедуры благодаря контрасту температур тренируют сосуды, не всем они полезны.

«Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате — перепад давления, сердечный приступ», — рассказал Тяжельников.

Специалист отметил, что для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, альтернативой сугробу может стать прохладный душ.

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