Врач Уланкина пояснила, почему нельзя принимать душ при высокой температуре

Высокая температура тела является естественным и необходимым механизмом защиты, реакция на проникновение вирусов, бактерий, грибков и аллергенов. Врач Ольга Уланкина рассказала, как правильно в указанной ситуации соблюдать гигиену и принимать душ. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, принимать душ или ванну во время болезни может быть не просто тяжело, а также и опасно. Если температура тела выше 38 °C, то горячая и даже теплая вода может спровоцировать еще большую лихорадку, нарастить нагрузку на сердце. Также под душем у ослабленного заболеванием человека может закружиться голова, поэтому существует риск упасть и сильно удариться. Таким образом, в острый период болезни от приема душа и теплой ванны стоит воздержаться.

Медик добавила, что принимать холодный душ в качестве способа снизить температуру тела нельзя, поскольку после него могут начаться сильный озноб и судороги. Обтирания теплой водой можно использовать только в дополнение к жаропонижающим препаратам.

По ее мнению, после водных процедур важно тщательно обтереться полотенцем и надеть чистую, сухую одежду.

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