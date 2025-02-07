Врач Уланкина рассказала о последствиях рекордного роста атмосферного давления в Москве

По словам врача Ольги Уланкиной, в ближайшие дни жители и гости столичного региона столкнутся с высоким атмосферным давлением, которое поднимется до рекордных 777 мм рт. ст. уже в эти выходные, что может оказать сильное влияние на самочувствие ряда людей. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что в зоне риска окажутся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По мнению медика, с целью минимизации влияния прежде всего следует уделить особое внимание гигиене сна, поскольку полноценный отдых дает возможность организму легче адаптироваться к изменениям окружающей среды. Следует помнить и о пользе физической активности, но она должна быть умеренной. Рацион должен включать достаточный объем калия и магния, а употребление соли лучше сократить.

Она добавила, что также важно пить достаточно жидкости, отдавая предпочтение травяным чаям, компотам и морсам. От алкогольных и газированных напитков лучше отказаться.

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