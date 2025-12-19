Врач Вахрушева: гонконгский грипп наиболее опасен для детей и пожилых людей

Светлана Вахрушева, кандидат медицинских наук и представитель Дальневосточного федерального университета, в интервью РИА Новости отметила , что пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями особенно уязвимы к развитию тяжелых форм гонконгского гриппа.

По словам врача, наиболее уязвимыми к развитию тяжелых форм гриппа с осложнениями являются пожилые люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные женщины, а также люди, страдающие серьезными или хроническими заболеваниями.

Вахрушева отмечает, что при лечении гонконгского гриппа важно соблюдать постельный режим, особенно в период лихорадки. Необходимо обильное питье и симптоматическая терапия, включая прием жаропонижающих средств при температуре выше 38,5°C.

«Прием противовирусных препаратов показан отдельным категориям пациентов по назначению врача», — добавила Вахрушева.

