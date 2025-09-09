Врач Висо раскрыл правду о вредных завтраках

Врач Мануэль Висо предупредил о вреде некоторых популярных завтраков. По его словам, привычные варианты первого приема пищи могут негативно сказаться на здоровье. Об этом также сообщает издание El Economista, цитируя эксперта.

В список самых нежелательных продуктов для завтрака Висо включил печенье, сладкие хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, а также различные виды выпечки. Врач объяснил это высоким содержанием быстрых углеводов в этих продуктах, которые вызывают резкие колебания уровня сахара в крови. Он отметил, что кратковременный прилив энергии, вызванный такой пищей, быстро сменяется чувством усталости.

По мнению Висо, регулярное употребление подобных завтраков может привести к набору веса, инсулинорезистентности, повышенной раздражительности, проблемам с концентрацией внимания и гормональному дисбалансу. В качестве альтернативы он рекомендовал включать в утренний рацион продукты, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами. Врач заключил, что такой завтрак поможет поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Ранее эксперты назвали фаворитов по питательности среди сортов хлеба.