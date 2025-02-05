Врач Волгина назвала самые распространенные последствия COVID-19

В интервью RT Ирина Волгина, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, поделилась информацией о наиболее частых осложнениях, с которыми сталкиваются врачи после перенесенного пациентами COVID-19.

Прежде всего бросается в глаза то, что у многих людей обоняние не восстанавливается на протяжении многих лет. Как отметила врач, если восстановление и происходит, то это занимает очень много времени.

Кроме того, Волгина указала на еще одно осложнение, которое часто приводит к проблемам на всю жизнь — фиброз легких, при котором происходит разрастание соединительной ткани. Вместо живой ткани легкого образуется ткань, похожая по своему составу на резину, как выразилась специалист.

«Та живая ткань, которая осталась, пытается взять на себя компенсаторно дополнительные усилия, но не всегда получается восполнить недостаток на 100%. Люди, у которых довольно большой процент фиброзной ткани, постоянно чувствуют одышку. Легкие не дышат нормально даже после реабилитации, включающей дыхательную гимнастику и физические упражнения», — сказала Волгина.

Еще одно последствие COVID-19 — тромбозы, заметила врач. И это уже очень серьезно, может иметь фатальные последствия. Тут порой не обойтись без срочного вмешательства медиков.

«Многим из этих пациентов нужна была экстренная помощь, так как тромбозы ведут за собой любые осложнения вплоть до инфарктов, инсультов и тромбоэмболии различных органов. Но если помощь была оказана вовремя, то такие пациенты во многом восстановились», — заключила Волгина.

Ранее сообщалось, что найден источник утечки COVID-19.