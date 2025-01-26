Врач Волкова предупредила об опасности хурмы для некоторых людей

Хурму не следует есть людям, которые страдают такими заболеваниями, как преддиабет, сахарный диабет и ожирение, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Дело в том, что этот фрукт содержит большое количество сахара, не меньше, чем виноград.

Людям с вышеперечисленными заболеваниями, в день можно есть максимум один плод, сказала врач.

Даже если нет никаких заболеваний, все равно не следует съедать много хурмы, так как употребление большого количества сахара может спровоцировать брожение в кишечнике, вздутию, что препятствует всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи.

Ранее врач Стародубова назвала допустимую норму сахара в день.