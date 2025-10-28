Врача Мясникова привел в бешенство вопрос о необходимости приема статинов

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников выразил раздражение по поводу вопросов о необходимости приёма статинов людьми с высоким уровнем холестерина. Он поделился своими переживаниями по этому поводу, и соответствующий выпуск доступен для просмотра на интернет-платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц в студии поделилась с Мясниковым, что у её сестры уже несколько лет наблюдается повышенный уровень холестерина. После этого доктор высказал несколько резких замечаний.

«Если вы меня спросите сейчас про статины, я завою, укушу сам себя за руку и спрячусь под стол», — отреагировал доктор.

Женщина уточнила, что её вопрос будет касаться возможности отказа от данных препаратов из-за возможных побочных эффектов.

Участница программы сообщила, что после начала приёма статинов её сестра почувствовала ухудшение самочувствия, включая слабость и боль в суставах. В то же время, Мясников подчеркнул, что при уровне «плохого» холестерина выше 4,9, применение этих препаратов является обязательным для всех.

«Почему я злюсь? Потому что вам морочат голову. Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники. Вот она себя плохо чувствует. То ли она себя плохо чувствует, то ли начиталась и дураков наслушалась», — возмутился специалист.

Ранее Мясников заявил, что обезболивающее средство может не только снять боль, но и повысить риски осложнений и нежелательных реакций.