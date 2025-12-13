Врачи из Подольска предупреждают: астму вызывает не только генетика, но и гормональные сбои

В Подольской областной клинической больнице на учете состоят более 2,7 тыс. пациентов с диагнозом «бронхиальная астма», сообщила пресс-служба городского округа. Местные врачи рассказали, что это заболевание может возникать не только из-за наследственной предрасположенности.

Заведующий отделением пульмонологии Сергей Садыков объяснил, что факторами, способствующими появлению и обострению астмы, помимо генетики, могут стать чрезмерные физические нагрузки, воздействие низких температур, перенесенные острые респираторные заболевания, а также изменения гормонального фона в организме.

Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и нахождения в прокуренных помещениях, своевременно лечить болезни дыхательных путей и практиковать закаливание.

Для людей, уже находящихся в группе риска, медики дали дополнительные советы. Следует перейти на гипоаллергенные средства гигиены, отказаться от использования духов, дезодорантов-спреев и освежителей воздуха.

Необходимо регулярно проветривать жилые комнаты, проводить влажную уборку и пылесосить не менее трех раз в неделю, а также еженедельно менять постельное белье. Ковры лучше убрать из дома.

Что касается домашних животных и растений, то их заводить можно, но только те породы и виды, которые не вызывают аллергических реакций.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас призвала всех страдающих астмой своевременно обращаться к врачам по месту жительства.

Для пациентов организован общий регистр, который гарантирует льготное обеспечение необходимыми лекарствами. Современные методы лечения позволяют добиться стойкой ремиссии у более чем 95% пациентов.

Ранее врач-пульмонолог Елена Пятикова рассказала, чем опасна искусственная ель, пролежавшая год на балконе или в кладовке.