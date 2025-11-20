Врачи из Уфы назвали веские причины отказаться от сахара в чае

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн (Уфа) рекомендуют перейти на несладкий чай как простой и эффективный способ улучшить здоровье. В интервью изданию UfaTime.ru медики привели несколько убедительных аргументов в пользу этого шага.

По их расчетам, даже умеренное потребление сладкого чая серьезно увеличивает калорийность рациона. Всего пять чашек напитка с двумя кусочками сахара ежедневно добавляют организму около 350 «пустых» калорий, что эквивалентно питательности большого бутерброда. Таким образом, отказ от сахара в чае является одним из самых доступных методов контроля веса, не требующим кардинального пересмотра всей диеты.

Среди других важных преимуществ врачи выделили снижение риска развития стоматологических заболеваний, в первую очередь кариеса. Кроме того, сахар негативно влияет на процессы усвоения ценных антиоксидантов, содержащихся в чайных листьях, что лишает напиток части его полезных свойств.

Еще один позитивный эффект, на который обратили внимание специалисты, касается восприятия вкуса. Они пояснили, что со временем вкусовые рецепторы адаптируются к отсутствию сахара, что позволяет человеку полнее ощущать натуральный вкус и тонкий аромат самого чая, а также открывать новые оттенки в других продуктах.

Ранее сообщалось, что избыток сахара ускоряет старение кожи и разрушает коллаген.