Врачи клиники Рошаля в Москве провели уникальную 15-минутную операцию годовалой девочке

В столице успешно применена передовая медицинская методика для спасения здоровья маленького ребенка. Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова раскрыла детали сложнейшего хирургического вмешательства, выполненного специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля, передает портал KP.RU.

«Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов – внедрение передовых разработок. Благодаря этому московские врачи успешно справляются со сложными клиническими случаями, сводя риски к минимуму. Успешная работа специалистов Клиники доктора Рошаля наглядно демонстрирует, как уникальные методики, современное оборудование, профессионализм и опыт врачей спасают здоровье юных пациентов», — отметила заммэра.

Пациенткой стала годовалая девочка со сложной сосудистой патологией в ротовой полости. Новообразование не только вызывало кровотечения, но и быстро увеличивалось в размерах, создавая серьезную угрозу для здоровья ребенка.

«Используя авторскую методику, врачи всего за 15 минут помогли годовалой малышке со сложной сосудистой патологией во рту, которая вызывала кровотечение и стремительно росла», — сообщила Ракова, уточнив, что послеоперационное восстановление девочки прошло быстро и мягко.

Ключевым инструментом в операции выступил высокоточный лазерный скальпель. Запатентованная московскими медиками технология позволила не только быстро и бескровно удалить опасное образование, но и полностью исключить риск развития рецидива и послеоперационных инфекций. Уже на шестые сутки девочку выписали домой, где специалисты продолжат наблюдать за ее состоянием в амбулаторном режиме.

