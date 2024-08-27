Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти семь тысяч пациентов с начала года

Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели почти семь тысяч маленьких пациентов, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Так, в этом году врачи совершили свыше девяносто выездов в подмосковные поселения. Двести детей с тяжелыми патологиями по итогам диагностики были направлены на лечение в Научно-исследовательский клинический институт детства.

«Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», — указала Людмила Болатаева.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передвижной мобильный комплекс оснащен современной медтехникой, а выездная бригада состоит из невролога, эндокринолога, аллерголога, кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога, пульмонолога и врача УЗИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе Детского клинического центра имени Рошаля, который недавно открылся в Красногорске.