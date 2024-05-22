Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели почти 4,5 тысячи детей

Специалисты НИКИ детства в ходе выездных осмотров проверили состояние здоровья почти 4,5 тысячи маленьких пациентов с тяжелыми патологиями, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева, с начала года мобильная бригада, которая состоит из узкопрофильных специалистов, в том числе кардиолога, гастроэнтеролога, аллерголога, пульмонолога, нефролога, совершила пятьдесят пять выездов.

«Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — подчеркнула она.

В областном Минздраве напомнили, что в прошлом году специалисты мобильной бригады НИКИ детства осмотрели свыше двенадцати тысяч детей, почти девятьсот из них были направлены в многопрофильный стационар для более подробного обследования.

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