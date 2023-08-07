Врачи МОНИКИ будут лечить сложные стоматологические случаи под общим наркозом

Лечение стоматологических заболеваний под общим наркозом стало доступно для пациентов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как рассказала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Ахмадова, есть ряд заболеваний, при которых нельзя лечить зубы под местной анестезией. Речь идет в том числе о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и психо-неврологических недугах.

«Такие пациенты проходят тщательное обследование у профильных специалистов, после которого определяются показания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом», — уточнила она.

Лечение под общим наркозом проводится с участием анестезиологической бригады. После пробуждения состояние пациента в течение нескольких часов контролируют анестезиологи и реаниматологи.

В Минздраве Московской области напомнили, что медицинская помощь в МОНИКИ оказывается бесплатно — по полису ОМС. Направление на лечение зубов под наркозом выписывает лечащий врач при наличии соответствующих показаний.

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