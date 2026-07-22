Врач разнесла дорогой ЗОЖ и назвала суперфуд, который сэкономит россиянам тысячи рублей

Врач-терапевт Ольга Сухарева одним постом перечеркнула главный страх худеющих и экономных: правильное питание не требует золотых карт, достаточно заменить распиаренную семгу на дешевую сельдь, а вместо киноа взять обычный горох. Об этом сообщает Lenta.ru.

Главный тезис: миф о том, что ЗОЖ доступен только обеспеченным. В основе корзины — ржаной хлеб и крупы: гречка, булгур, макароны, рис, а также горох с красной чечевицей. По словам Сухаревой, это не просто дешево, но и дает организму сложные углеводы и растительный белок без удара по бюджету.

Фрукты и ягоды — бананы, яблоки и клюква. Врач подчеркнула: они закрывают потребность в клетчатке, витаминах и минералах лучше импортных ягод, стоят копейки и доступны круглый год. Кисломолочка — кефир, греческий йогурт, сыр и творог — обязательный пункт, без которого кальций и белок не усвоятся.

Но главный удар по стереотипам — рыба. Вместо семги за тысячу рублей Сухарева жестко рекомендует сельдь. Жирные кислоты Омега-3 в ней ничуть не хуже, а цена отличается в разы. Регулярно в меню, по ее словам, должны появляться индейка или курица, морковь, лук, чеснок, баклажаны, помидоры и квашеная капуста — кладезь пробиотиков.

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