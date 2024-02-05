Врачи НИКИ детства осмотрели почти десять тысяч юных спортсменов за год

Почти десять тысяч детей-спортсменов осмотрели врачи Научно-клинического института детства в прошлом году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Углубленные медицинские осмотры прошли представители сборных команд по 160 видам спорта, в том числе карате, хоккею и прыжкам на батуте.

Как рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова, дети в возрасте от семи до шестнадцати лет сдают анализы и проходят полную диагностику, а также получают консультации профильных специалистов. Продолжительность обследования одного ребенка составляет около трех часов.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм, с риском травм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля», — подчеркнула врач.

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