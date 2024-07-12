Врачи НИКИ детства с начала года осмотрели порядка пяти тысяч юных спортсменов

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели порядка пяти тысяч детей-спортсменов с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Центре спортивной медицины НИКИ детства юные спортсмены проходят полную диагностику и сдают анализы, а также получают консультации двенадцати специалистов, в том числе педиатра, ортопеда, кардиолога, хирурга, офтальмолога и психолога, рассказала руководитель Центра Дарья Коледова. По ее словам, полное обследование занимает около трех часов.

При наличии показаний детей направляют на дополнительные консультации к узкопрофильным специалистам. После этого оформляется заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.

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