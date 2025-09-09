Врачи обнаружили золото в колене пациентки после иглоукалывания

Согласно информации, опубликованной Live Science, в Южной Корее медики обнаружили в коленном суставе 65-летней женщины, страдавшей остеоартритом и проходившей курс иглоукалывания в течение нескольких лет, золотые нити.

Рентгеновские снимки продемонстрировали наличие множества мелких золотых фрагментов вокруг сустава, возникших в результате процедур акупунктуры, призванных усилить лечебный эффект.

Врачи из медицинского колледжа при Сеульском национальном университете подчеркнули, что присутствие золотых частиц осложняет интерпретацию рентгеновских изображений и создает риск их перемещения по организму, что потенциально может вызвать повреждение тканей и инфекционные процессы.

Несмотря на распространенность данного метода лечения артрита в азиатских странах, убедительные научные подтверждения его действенности отсутствуют. Более того, его применение может отсрочить начало правильного лечения и потенциально усугубить развитие заболевания.

