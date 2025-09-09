Мальчику в Дагестане уменьшили опухший язык и восстановили дыхание

Врачи из дагестанской клиники IMC оказали помощь 14-летнему юноше, страдавшему от чрезмерно увеличенного языка, что затрудняло его дыхание. Изображение пораженного органа опубликовал телеграм-канал «Сапа Кавказ».

На фотографии видно, как разросшийся язык практически полностью заполняет ротовую полость подростка. Также продемонстрирован результат лечения.

Хирург клиники Артур Меджидов объяснил, что причиной увеличения языка стала венозная мальформация — аномальное разрастание вен. Это состояние затрудняло дыхание, глотание и речь мальчика.

По его словам, данная патология, вызванная мутацией гена, встречается довольно редко — у одного из 5–10 тысяч новорожденных. Он пояснил, что во время внутриутробного развития у некоторых детей мелкие вены развиваются неправильно, что приводит к застою крови, расширению и извитости вен, вызывает отечность и повышает вероятность образования тромбов и воспалений.

Хирургическое вмешательство в подобных случаях сопряжено с высоким риском кровотечения. Однако специалистам центра удалось применить специальный препарат для склеивания пораженных вен изнутри, не затронув здоровые ткани.

Точное УЗИ позволило им нацелиться на нужные сосуды. В результате проведенной процедуры размеры языка подростка практически вернулись к нормальным.

