Врачи обратили внимание на изменение пальцев как возможный признак проблем с легкими

Изменение формы пальцев и ногтей может быть связано с заболеваниями легких, включая онкологические процессы. Об этом сообщило издание The Mirror со ссылкой на британский Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

По данным специалистов фонда, существует простой способ самопроверки: необходимо соединить одноименные пальцы правой и левой руки, приложив ногтевые пластины друг к другу. В нормальном состоянии между ними формируется небольшой ромбовидный просвет. Его отсутствие может указывать на утолщение концевых фаланг — признак, известный в медицине как симптом «барабанных палочек» или пальцы Гиппократа.

Как отмечается в публикации, подобное изменение встречается примерно у трети пациентов с немелкоклеточным раком легких и у небольшой доли больных с мелкоклеточной формой. При этом эксперты подчеркивают, что такой результат сам по себе не подтверждает наличие опухоли и не может использоваться для постановки диагноза.

Медики считают, что при заметной деформации пальцев следует обратиться к врачу и пройти обследование. Среди других возможных симптомов заболеваний легких специалисты называют длительный кашель, одышку, повышенную утомляемость, снижение веса и боли при дыхании.

Ранее сообщалось, что технологии резко улучшили контроль над диабетом первого типа у детей и взрослых.