Врачи предупредили об опасности затяжного вздутия живота

Вздутие живота, которое часто возникает в период новогодних праздников из-за обильного питания, в отдельных случаях может быть признаком серьезных заболеваний. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на медицинских специалистов.

По словам врача общей практики и клинического консультанта Дональда Гранта, у женщин регулярное и продолжительное вздутие может быть связано с раком яичников. Также данный симптом способен указывать на пищевую непереносимость или наличие новообразований. Помимо этого, вздутие иногда сопровождает воспалительные заболевания кишечника, включая болезнь Крона и дивертикулит.

Специалисты уточняют, что поводом для беспокойства считается не кратковременный дискомфорт после плотного застолья, а состояние, которое сохраняется на протяжении двух–трех недель без видимых причин.

Врачи напоминают, что в праздничный период особенно важно соблюдать умеренность в еде. Жирные, сладкие и соленые блюда создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему, а употребление алкоголя способствует обезвоживанию. Для снижения рисков рекомендуется пить достаточное количество воды, включать в рацион овощи, ограничивать сладкое и поддерживать физическую активность даже во время каникул. В качестве дополнительной меры допускается использование пробиотиков для поддержки работы кишечника.

Ранее диетолог Стародубова предупредила россиян о страшной опасности холодца.