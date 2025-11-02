Врачи предупредили россиян о «тревожных звоночках» при ОРВИ и гриппе

С наступлением осеннего сезона растет число случаев ОРВИ и гриппа. В то время как многие предпочитают лечиться самостоятельно, медики напоминают, что без должного внимания эти болезни способны привести к тяжелым последствиям. Специалисты выделили ряд опасных симптомов, при появлении которых необходимо немедленно обращаться к врачу, передает портал «Сиб.фм».

ОРВИ представляет собой целую группу воспалительных заболеваний, поражающих дыхательные пути, поэтому ее проявления могут варьироваться. Классическими признаками считаются температура, насморк, боль в горле и кашель. Однако существуют симптомы, игнорировать которые опасно для здоровья.

Критическим сигналом является лихорадка, длящаяся более трех суток и не поддающаяся действию жаропонижающих средств. Также бить тревогу стоит, если заложенность носа не проходит дольше недели и сопровождается болью в области лба и щек — это может указывать на развитие синусита. Боль в ухе часто свидетельствует об отите.

Особого внимания заслуживает сыпь, особенно та, что не бледнеет при нажатии. Насторожить должно и мнимое улучшение, когда после временного облегчения состояние вновь резко ухудшается — это говорит о возможных бактериальных осложнениях.

Грипп, помимо стандартных симптомов, часто характеризуется ломотой в мышцах и суставах, а у детей — тошнотой и диареей. Незамедлительная медицинская помощь требуется при одышке, чувстве тяжести в груди, спутанности сознания и появлении крови в мокроте при кашле.

Ранее Онищенко оценил вероятность завоза нового коронавируса из Бразилии в Россию.