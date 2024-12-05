Врачи раскритиковали новые правила лечения пациентов

С 1 января 2025 года в России будут введены обязательные клинические рекомендации. Если сейчас врачи могут выбирать методы лечения, то после внедрения новых стандартов они могут столкнуться с трудностями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав разобраться в этом вопросе.

Сами медицинские специалисты тоже высказались по этому поводу. Так, председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что в региональных медицинских учреждениях из-за ограниченного финансирования могут быть трудности из-за новых стандартов, что, в свою очередь, может привести к возбуждению административных и уголовных дел в отношении врачей.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко отметила, что если в ходе проверок выяснится, что медицинские услуги были оказаны некачественно, то страховые компании не будут оплачивать счета медорганизаций.

Ранее сообщалось о том, что инфекционист Мескина считает, что искусственно созданный коронавирус нанесет вред всему миру.