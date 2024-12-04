Лаборатории, пытающиеся каким-либо образом модифицировать природные возбудители, вирусы или бактерии, действуют для того, чтобы применять данные вирусы в качестве оружия, сделать их более заразными и вредоносными. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, после «созданного в пробирке» коронавируса человечество может столкнуться с уменьшением продолжительности жизни и прочими побочными явлениями. Об этом сообщает Life.ru.