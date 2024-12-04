Инфекционист Мескина считает, что искусственно созданный коронавирус нанесет вред всему миру
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Лаборатории, пытающиеся каким-либо образом модифицировать природные возбудители, вирусы или бактерии, действуют для того, чтобы применять данные вирусы в качестве оружия, сделать их более заразными и вредоносными. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, после «созданного в пробирке» коронавируса человечество может столкнуться с уменьшением продолжительности жизни и прочими побочными явлениями. Об этом сообщает Life.ru.
Она уточнила, что созданные искусственным образом возбудители в качестве биологического оружия наносят человеку вред, вызывают большой объем осложнений и летальных исходов.
По мнению медика, лаборатории, разрабатывающие биологическое оружие, являются преступниками, так как жертв летального оружия можно просчитать, а оценить все последствия инфекционного процесса невозможно.
Ранее Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 и обвинил Китай.