Врачи рассказали, как безопасно играть в снежки

Игра в снежки может быть опасной: врачи отмечают частые травмы плечевого и локтевого суставов, а также ушибы и переломы пальцев. Эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог Марк Алексанян рассказал в беседе с « Газетой.Ru », как провести зимние игры безопасно и избежать визита к врачу.

По словам Алексаняна, основная опасность при снежках — скользкая поверхность. Лед и утоптанный снег повышают риск падений, которые могут повредить любую часть тела, иногда требуя госпитализации.

Чаще всего травмы связаны с резкими движениями без разминки. В зоне риска находятся плечевой сустав, локти и пальцы. При броске снежка рука делает движение над плечом — оверхенд. Если техника неправильная, сустав перегружается, что вызывает боль и дискомфорт.

Чтобы снизить риск, врач советует правильно распределять нагрузку: толчок ногой, разворот корпуса, затем плечо и кисть. Сила должна идти от ног, а не только от руки.

Особое внимание стоит уделять плотности снежков. Твердый или ледяной снежок может вызвать серьезные травмы головы, глаз, носа или привести к рассечению. Игра должна быть безопасной, особенно для детей.

Разминка перед бросками обязательна: вращения плеч, локтей и кистей, приседания и наклоны помогут суставам подготовиться. При ушибах или боли лучше дать конечности покой и приложить холод, при сильной боли или отеке необходимо обратиться к врачу.

Алексанян напоминает, что снежки — это игра, а не соревнование. Не нужно бросать с близкой дистанции и целиться в голову, избегать льда и скрытых под снегом камней, одеваться тепло, но не стесняя движений.

Следуя этим правилам, зимние игры будут безопасными, а удовольствие от них останется главным.

