Врачи рассказали, как сохранить здоровье ЖКТ в сезон овощей и фруктов

Август и начало осени — это пора обилия овощей, фруктов и ягод. Однако излишнее увлечение свежими продуктами может привести к проблемам с желудком и обострению хронических заболеваний ЖКТ. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала в беседе с « Газетой.Ru », как правильно составить сезонное меню, а эксперты СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали спрос на препараты для пищеварения.

По словам врача, основа рациона в это время года — картофель, морковь, свекла, капуста, тыква, лук, огурцы, помидоры, яблоки, груши, сливы, клюква, рябина и облепиха. Чтобы питание было сбалансированным, половину тарелки должны занимать овощи, четверть — белковые продукты, еще четверть — крупы и корнеплоды. Фрукты лучше есть отдельно, в качестве перекуса.

Чувствительный желудок хуже переносит большие объемы сырых овощей и фруктов. Легче усваиваются печеные яблоки, тыква и капустные блюда. Врачи предупреждают: продукты с высоким содержанием FODMAP (например, яблоки, груши, бобовые, лук и чеснок) могут провоцировать вздутие и дискомфорт, поэтому их стоит вводить постепенно.

Сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов. Облепиха, клюква и капуста богаты витамином С, морковь и тыква содержат бета-каротин, свекла и зелень — источник фолатов и магния, яблоки и груши — клетчатки и калия. Однако даже полезные продукты могут вызывать проблемы, если есть их без меры. Капуста, фасоль и горох усиливают газообразование, бахчевые нежелательны при заболеваниях ЖКТ, грибы перевариваются тяжело и не рекомендуются детям.

Эксперты советуют не смешивать слишком много сырых овощей и фруктов в одном приеме пищи, а часть продуктов готовить на пару, тушить или запекать. Фрукты полезнее есть с белком или жиром (например, с йогуртом или орехами), чтобы дольше сохранять сытость и снизить нагрузку на пищеварение.

По данным СБЕР ЕАПТЕКА, летом россияне покупают препараты для нормализации работы ЖКТ чаще, чем в другие сезоны. В мае–июле 2025 года спрос на такие средства вырос на 7% по сравнению с весной и на 14% — по сравнению с прошлым годом.

Врачи советуют в августе и сентябре использовать местные продукты, сочетать овощи и фрукты с белком, умеренно добавлять орехи и соблюдать правила безопасности при заготовках. Такой подход поможет укрепить здоровье ЖКТ и получить максимум пользы от сезонного урожая.

