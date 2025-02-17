Врачи спасли москвича, пережившего 25 остановок сердца за сутки

В Москве врачи успешно спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз всего за один день. Об этом рассказала заммэра столицы по социальной политике Анастасия Ракова, сообщил портал Msk1.ru.

Она выделила, что за последнее десятилетие в Москве случаи спасения пациентов с инфарктом миокарда увеличились более чем вдвое. Благодаря эффективной системе маршрутизации экстренные хирурги начинают лечить пациентов в среднем через 40 минут после вызова скорой помощи.

Вице-мэр отметила, что уникальные особенности данного случая не позволяли применять стандартные методы и поэтому врачи решили воспользоваться инновационным подходом.

Благодаря грамотно разработанному плану лечения и высоким навыкам сотрудников городской клинической больницы имени Валентина Буянова удалось полностью восстановить сердце пациента со сложной патологией.

Работу сердца в период остановок поддерживал ранее установленный дефибриллятор, который к моменту поступления в больницу был почти разряжен. Из-за серьезной аритмии стандартные процедуры не были безопасны для восстановления функции органа.

Для спасения пациента врачи впервые использовали радиочастотную катетерную абляцию с поддержкой аппарата ЭКМО, в составе команды были кардиохирурги, аритмологи и анестезиологи. Операция продолжалась более семи часов и завершилась успешным восстановлением сердца.

Ранее сообщалось, что алкоголь может вызвать тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы.