Врачи травматологического центра в Жуковском проконсультируют всех желающих в День открытых дверей

В травматологическом центре в Жуковском состоится День открытых дверей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, уже в эту субботу жители Подмосковья и других регионов смогут получить консультации ведущих специалистов по вопросам болей в тазобедренных, коленных, голеностопных и плечевых суставах, а также в стопах.

Как рассказала главврач Жуковской больницы Лилия Бусыгина, в год врачи травматологического центра выполняют свыше трех тысяч операций по направлениям травматологии и ортопедии.

«Это первый подобный День открытых дверей в Подмосковье. Все желающие смогут получить консультации у наших ведущих врачей-травматологов-ортопедов, а также посетить экскурсию по нашему центру», — сказала она.

Тем, кто желает получить консультацию специалистов, нужно иметь при себе полис ОМС и результаты пройденных ранее исследований, в том числе МРТ и КТ.

Предварительная запись для участия в Дне открытых дверей не требуется. Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-993-361-34-58.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники региона до конца года будут приведены к единому стандарту.