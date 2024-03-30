Врачи в Перми пересадили кожу обожженной женщине, которой исполнилось 107 лет

Информация об успешно проведенной медиками горбольницы имени Гринберга в Перми опубликована в паблике клиники в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что операцию по пересадке кожи местной жительнице, которая попала в клинику с серией серьезных ожогов, проводил местная врачебная знаменитость, доктор Владимир Грихутик. Сложность операбельного вмешательства осложнялась тем, пациентке недавно исполнилось 107 лет.

«В клинику имени Гринберга в Перми экстренно доставили пациентку с ожогами. Женщина в возрасте 107 лет живет одна в квартире. Ожоги она получила, когда сорвало кран с горячей водой. Пациентке пересадили участки кожи», — приводится в сообщении клиники.

По заверениям врачей, все прошло без малейших осложнений. Спустя три недели с небольшим долгожительницу выписали и отправили домой с полным заживлением ран.

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