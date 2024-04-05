Врачи в Подмосковье поставили на ноги 101-летнюю женщину после перелома бедра

Врачи Каширской больницы поставили на ноги 101-летнюю женщину, у которой был перелом бедра. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Когда пенсионерка поступила в больницу, она жаловалась на сильную боль в области бедра, появившуюся после падения. Обследование показало, что у пациентки перелом правой бедренной кости со смещением. Это грозило тем, что женщина могла лишиться способности передвигаться самостоятельно.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов, была проведена малоинвазивная операция. Кости сопоставили и зафиксировали специальным штифтом.

На вторые сутки пенсионерка смогла передвигаться с дополнительной опорой. Сейчас женщину уже выписали, она полностью вернулась к прежнему образу жизни.

«Процесс лечения у пациентов почетного возраста — настоящее искусство, требующее не только соответствующей квалификации травматолога и мастерства анестезиолога, но и несгибаемой воли пациентки», — подчеркнул специалист.

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