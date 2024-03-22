Врачи в Подмосковье прооперировали семилетнего мальчика с редким заболеванием кишечника

В Московском областном центре охраны материнства и детства прооперировали семилетнего мальчика с редким врожденным заболеванием — болезнью Гиршпрунга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При данной патологии в прямой и сигмовидной кишке отсутствуют нервные узлы, которые отвечают за перистальтику, ребенок страдал от запоров. При отсутствии лечения такой недуг может привести к тяжелой интоксикации и летальному исходу.

Как рассказал детский хирург МОЦОМД Игорь Поддубный, было принято решение сделать мальчику лапароскопическую операцию.

«В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Послеоперационный период у ребенка протекал гладко и уже на десятые сутки <…> мальчик был выписан из стационара под наблюдение врачей», — сказал специалист.

Сейчас функции кишечника ребенка полностью восстановлены. Мальчик чувствует себя намного лучше.

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