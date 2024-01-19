Врачи в Подмосковье удалили 52-летней пациентке гигантскую миому

Врачи Долгопрудненской больницы удалили 52-летней женщине гигантскую миому матки — размер опухоли достигал в диаметре пятнадцать сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на дискомфорт в нижних отделах живота. Кроме того, сам живот увеличился в размерах и соответствовал двадцати неделям беременности.

«Было принято решение выполнить удаление органа вместе с маточными трубами. Яичники, как гормонопродуцирующий орган, решено было оставить», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Константин Баранов.

Врач отметил, что операцию провели с помощью минимального разреза. Его размер не превышал и пяти сантиметров. Также пациентке наложили косметический внутрикожный шов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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