Врачи в Подольске впервые удалили пациенту опухоль мозга с пробуждением во время операции

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 56-летнего мужчину с опухолью головного мозга, у которого ранее было несколько приступов эпилепсии. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Михаил Землянский, сложность операции заключалась в том, что необходимо было не только удалить опухоль, но и сохранить речевую функцию.

«С учетом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. <…> Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга», — сказал он.

Пока врачи определяли границы опухоли, которая задевала речевые центры мозга, с пациентом общался специально приглашенный лингвист. Операция заняла почти семь часов. На следующий день контрольное МРТ показало, что осложнений нет.

Сейчас мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей. Реабилитация займет около недели.

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