Вредны ли сульфаты? Эксперт развеяла главные мифы о борьбе с перхотью и дала неожиданный совет

Перхоть — одна из самых распространенных проблем, связанных с волосами, но борьба с ней часто ведется неправильно. Об этом в интервью 72.RU рассказала тюменский трихолог высшей категории Наталья Бруенок, объяснив, почему шампунь — не всегда решение, и указав на более глубокие причины.

Специалист отметила, что неподходящий шампунь действительно может пересушивать кожу головы, вызывая сухую себорею. Однако зачастую проблема кроется глубже. Трихолог подчеркнула, что кожа является зеркалом внутренних органов, и появление перхоти может указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, например, из-за чрезмерного потребления сладкого, что провоцирует дерматиты и шелушение.

Также, по словам врача, на состояние кожи головы влияет качество водопроводной воды. Она привела случай из практики, когда у пациентки себорея прошла сама собой после переезда в район с другой водой.

Наталья Бруенок рекомендует не заниматься самолечением, а пройти обследование, чтобы установить истинную причину. Что касается выбора шампуня, врач советует обращать внимание на состав: в нем должно быть не менее 15 полезных компонентов, включая сульфаты, которые качественно очищают волосы. Чтобы избежать пересушивания, она рекомендует выбирать средства с увлажняющими добавками — маслами, витаминами, растительными экстрактами — и обязательно использовать бальзам или маску после мытья, не обязательно той же марки.

