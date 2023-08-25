«Все может закончиться плачевно»: нарколог рассказал, как резкий отказ от алкоголя приводит к смерти

Алкоголизм — тяжелая болезнь, от которой страдают многие люди и их близкие по всему миру. С зависимостью врачи рекомендуют бороться как можно скорее, однако выяснилось, что резко отказываться от горячительного может быть смертельно опасно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Захаров.

Врач объяснил, что из-за регулярного приема спиртного у людей формируется синдром алкогольной зависимости, а нехватка таких веществ начинает вызывать определенные нарушения. Алкоголь встраивается в обменные процессы, поэтому становится необходим организму.

«Эндогенный алкоголь вырабатывается организмом каждого здорового человека. Если начать злоупотреблять спиртным, производство внутреннего алкоголя снижается и в итоге прекращается. Соответственно, формируется зависимость, и внешние поступления начинают быть необходимыми для поддержания физиологических процессов», — пояснил эксперт.

Выходить, например, из запоя, рекомендуется только под наблюдением врачей. Еще лучше — в стационаре наркологического профиля. В этом случае никаких противопоказаний нет, это безопасно, так как медицина способна нейтрализовать пагубные последствия алкоголизации, добавил собеседник.

«Если абстиненцию не купируют в стационаре, происходят нарушения обмена веществ. Это может приводить к тахикардии, рвоте, отеку мозга и состояниям, приводящим к гибели человека», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причем под угрозой находятся и те, кто выпивает понемногу и непродолжительное время. Нарколог объяснил, что существуют два вида зависимости: псевдозапой и запой. Первый подразумевает короткие сроки — от пары дней до нескольких недель употребления спиртного, а второй — несколько месяцев.

«Может ли погибнуть человек, который выпивал три дня? Тоже может. Например, в случае отека мозга. То есть, отменил алкоголь, препараты не получил, отсутствие спирта не компенсировал — все может закончиться плачевно», — подчеркнул Захаров.

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