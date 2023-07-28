Все подмосковные стационары оформят в светло-бежевых и голубых тонах по новому стандарту

Все стационары Московской области приведут к единому внешнему и внутреннему облику. Согласно требованиям , разработанным Мособлархитектурой, в медицинских организациях будут лаконичные цветовые решение с яркими панно на стенах.

Так, в интерьерах всех подмосковных стационаров, в том числе в палатах, основными будут светло-бежевые оттенки, а голубо-синие панно разместят в зонах ожидания, на сестринских постах и регистратуре. Напольное покрытие будет выполнено в сером цвете.

Как отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, разработанные интерьерные решения позволяют создать запоминающийся образ региональных стационаров. Она также объяснила выбор колористической палитры.

«Белый и оттенки бежевого ассоциируются со спокойствием и открытостью. Акцентный синий цвет придает уверенность», — рассказала Кузьмина.

Отмечается, что единые требования к внешнему и внутреннему облику стационаров должны обязательно применяться при строительстве в Подмосковье новых подобных объектов, а также при их капремонте и реконструкции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по внедрению новых стандартов в медицинских организациях Подмосковья.