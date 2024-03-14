Все женские консультации Подмосковья обновят до конца года

Только в прошлом году в рамках проекта в регионе обновили тридцать пять консультаций, до конца текущего года модернизируют еще тридцать девять, отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«В обновленных женских консультациях будет установлена единая навигация и электронные табло с расписанием врачей, откроются кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения», — отметила она.

Кроме того, в обновленных женских консультациях оборудуют комфортные зоны ожидания с телевизорами, вендинговыми автоматами и кулерами.

Узнать более подробную информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке или по бесплатному телефону 8-800-550-30-03.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой крупной поликлиники в Королеве.