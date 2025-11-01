Всего три упражнения и кости крепче: врачи удивили женщин за 50

Специалисты по лечебной физкультуре и физиотерапии назвали три основных направления тренировок, которые помогают женщинам старше 50 лет поддерживать крепость костей. По словам экспертов, в период менопаузы из-за снижения уровня эстрогена формирование костной ткани замедляется, а разрушение — ускоряется. Это может повысить риск падений и переломов, сообщает Ferra .

Первое направление — динамическая нагрузка и упражнения с отягощением. Для этого подходят аэробные занятия с прыжками, активная ходьба или другие виды активности, где есть короткие толчковые движения. Указывается, что такие тренировки положительно влияют на плотность костей бедра и поясничного отдела.

Второе направление — силовые тренировки. Регулярная работа с отягощениями помогает поддерживать мышечную массу и плотность костной ткани. Эксперты рекомендуют базовые упражнения: приседания, жим гири, отжимания, становую тягу или работу с тренажерами.

Третье направление — упражнения на равновесие. Они уменьшают риск падений, который повышается с возрастом. Рекомендуется включать в тренировки статические позиции, например стояние на одной ноге, а также практики тайцзи и цигун.

