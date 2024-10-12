Новая вакцина против рака: первые испытания на пациентах с меланомой и раком легких

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких могут стать первыми участниками клинических исследований новой вакцины против рака, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил его директор, Александр Гинцбург. Процедура испытаний будет отличаться от стандартной системы трех фаз, поскольку вакцина является персонализированной и рассчитана на индивидуальные особенности пациента. Слова передает ТАСС.

Гинцбург пояснил, что выбор меланомы в качестве объекта начальных исследований связан с тем, что она имеет поверхностную локализацию, что облегчает наблюдение и тестирование. Вакцина также будет испытываться на пациентах с мелкоклеточным раком легких — одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей, от которой ежегодно умирает около 1,2-1,3 миллиона человек по всему миру.

Исследования проводятся в сотрудничестве с несколькими научными учреждениями, включая НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и Казанский институт фундаментальной медицины и биологии. Гинцбург отметил, что массовых исследований на большом количестве пациентов не будет, так как вакцина предназначена для индивидуального применения. Важно, что доклинические испытания уже завершены, что свидетельствует о значительном прогрессе в разработке вакцины.

Отмечается, что данная вакцина может стать прорывом в лечении онкологических заболеваний, давая шанс на персонализированную терапию для тяжелобольных пациентов.

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