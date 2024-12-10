В Нигерии выявили неизвестный науке смертельный вирус

На севере Нигерии в городе Зария произошла вспышка неизвестного смертельного вируса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Заболевание уже привело к гибели десяти человек, еще несколько находятся в критическом состоянии в местном госпитале. Пока природа инфекции остается невыясненной, что осложняет разработку эффективных методов лечения.

Первый очаг заражения зафиксировали в военной школе-интернате. Быстрое распространение вируса и высокие темпы летальности вызвали тревогу как среди местных врачей, так и международных специалистов. Пациенты погибают настолько быстро, что врачи не успевают точно установить причины смерти и ключевые симптомы.

Роспотребнадзор сообщил, что взял под контроль ситуацию с неизвестным заболеванием, вспышка которого произошла в Нигерии. Как пишет ТАСС, по данным ведомства, инфекция унесла жизни нескольких человек, а часть заболевших находится в критическом состоянии. Природа вируса пока не установлена, а симптомы в открытых источниках не раскрываются. Для предотвращения распространения инфекций в России действует система «Периметр», способная оперативно выявлять потенциально зараженных на границе. Специалисты ведомства продолжают мониторинг ситуации и готовы принимать необходимые меры для защиты населения.

Ученые уже заняты изучением генома вируса. По предварительным данным, речь может идти о новом виде инфекции с неизвестным ранее механизмом передачи. Власти Нигерии пока не вводят карантин, но местные СМИ сообщают о росте паники среди населения.

Ранее стало известно о том, что больнично-поликлинический комплекс вскоре откроется в подмосковном Хотьково.