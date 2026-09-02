ООН встревожена угрозами Зеленского в адрес России
В ООН выразили обеспокоенность угрозами Зеленского в адрес России
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Всемирная организация впервые официально отреагировала на скандальные заявления Киева — представитель генсека ООН призвал обе стороны к осторожности, но не стал называть виновного, ограничившись общими словами о защите мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН, прокомментировал недавние угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Дипломат заявил, что организация глубоко обеспокоена расширением конфликта и настаивает на том, чтобы в любой войне принимались все возможные меры предосторожности для предотвращения ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Ранее военный эксперт Литовкин предложил бить «Орешником» по подземным заводам Украины.