Выделили пять причин: онколог объяснила, какой вид рака начинает липнуть к женщинам после 35 лет

Руководитель маммологического центра клиники «АО Медицина», онколог Елена Жукова перечислила пять ключевых причин, по которым женщинам стоит рассмотреть прохождение маммографии до достижения 40 лет, пишут «Известия».

Первой и основной причиной является прямое назначение врача. Это особенно важно, если в семейном анамнезе есть случаи рака молочной железы или яичников у близких родственниц. При таком наследственном риске следует пройти генетическое тестирование на мутации BRCA1 и BRCA2.

Второй причиной Жукова назвала избыточную массу тела. В таких случаях маммография считается более информативной, чем УЗИ, поскольку рентгеновские лучи лучше визуализируют структуры в жировой ткани.

Третьим показанием является уже подтвержденный диагноз заболевания молочной железы, когда маммография становится частью обязательного плана наблюдения для контроля динамики.

Четвертая причина — обнаружение подозрительных плотных образований или микрокальцинатов в груди. По словам врача, эти мельчайшие отложения солей кальция, являющиеся ранним признаком патологии, часто не видны на УЗИ, но четко фиксируются маммографом.

В качестве пятой причины онколог указала образ жизни, ослабляющий организм: хронический стресс, непрожитые психологические травмы, неправильное питание и недостаток физической активности. Все это может косвенно повышать риск, делая раннюю диагностику особенно актуальной.

Жукова подчеркнула, что стандартный скрининг с 35-40 лет рассчитан на женщин со средним риском, и при наличии одного или нескольких указанных факторов имеет смысл начать обследования раньше.

