Выяснилось, какие продукты улучшают память и работу мозга

Американские исследователи из Колумбийского университета выяснили, что некоторые продукты улучшают память человека. В списке оказались яблоки, облепиха, лук, темный шоколад и красное вино.

Нутрициолог Ксения Черная частично согласилась с выводами американских ученых и перечислила другие продукты, которые улучшают память и работу мозга.

«Стоит отметить спирулину. Она содержит триптофан, который необходим для выработки серотонина и мелатонина. Это напрямую влияет на работу нервной системы, особенно на память и восприятие новой информации», — рассказала Черная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметила полезные для мозга свойства матчи.

«Матча содержит L-треонин, который повышает работоспособность, концентрацию и усидчивость. В сочетании со спирулиной она будет очень эффективна для запоминания нового материала. К тому же, матча снижает стресс и улучшает сон», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, нутрициолог посоветовала употреблять другие полезные для мозга продукты, которые могут косвенно повлиять на нашу память. К ним она отнесла авокадо, орехи, яйца, рыбу и кокос.

«А кукурузное масло, рапсовое масло и маргарин, наоборот, ухудшат работу мозга и понизят работоспособность. Они содержатся в чипсах и тортах», — добавила Черная.

Ранее мы писали о том, какие продукты помогают похудеть.