Выяснилось, можно ли подхватить менингит через посылку с Ozon

Число госпитализированных в связи с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Вспышка заболевания началась среди сотрудников распределительного центра Ozon в уральской столице. Сотрудников начали экстренно госпитализировать, а некоторые СМИ сообщают о возможности распространения менингита через посылки.

Однако как рассказала доктор, провизор и эксперт фарм-медсообщества Тата Лысогорова, источником заражения всегда служит человек, инфицирование происходит воздушно-капельным путем.

«Во внешней среде менингококки нестойки, на поверхностях они быстро погибают. Поэтому, например, риск заразиться через посылку — практически нулевой», — пояснила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Лысогорова добавила, что в первые дни болезни температура тела редко поднимается выше 38 градусов. В дальнейшем возможно повышение до 39 градусов и выше, а один из самых характерных симптомов — это головная боль.

«При этом заболевании она очень интенсивная, распирающая, может усиливаться при смене положения тела, из-за яркого света, громких звуков. Иногда сопровождается тошнотой и рвотой, которые не приносят облегчения», — уточнила собеседница.

Болезненные ощущения, продолжила эксперт, могут появиться при надавливании или постукивании по определенным участкам головы. Обычно это такие зоны, как скуловая дуга и наружный слуховой проход.

«При этом заболевании появляются гипертензия, судороги, спутанность речи. Существуют вакцины против самых распространенных возбудителей инфекционного менингита, поэтому лучше предупреждать появление болезни, чем ее лечить», — отметила Лысогорова

Ранее мы сообщали, что второй заболевший сотрудник склада Ozon умер от менингита.