«Выйдет боком»: названа главная опасность осенней хандры

Осенняя хандра может привести к прыщам на лице и лишнему весу. Об этом рассказала нутрициолог Елена Матусенко.

По ее словам, осенью световой день сокращается, что приводит к снижению выработки гормона мелатонина, который отвечает за качество сна и бодрствования.

«Также снижается выработка серотонина — одного из гормонов счастья. Его сокращение будет отражаться на общем самочувствии, памяти и даже пищевом поведении человека. В период осенней хандры хочется порадовать себя чем-то вкусным, ароматным, теплым, чтобы добавить себе положительных эмоций», — рассказала Матусенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по ее словам, у медали две стороны, и злоупотребление вкусными сладостями в конечном итоге «выйдет боком и в прямом, и переносном смысле».

«Такой способ снятия стресса отразится на вашей фигуре, а за осенью придет еще и новогодний стол, прибавив еще пару цифр на весах. Также сладости и все сахаросодержащие продукты будут негативно влиять на состояние кишечной микрофлоры. А здоровый кишечник — это залог крепкого иммунитета. Поэтому, если не хотите часто болеть — берегите свой кишечник и кормите его правильно», — отметила эксперт.

Кроме того, продолжила нутрициолог, сладости «ударят» и по коже, преобразившись в высыпания и прыщи на лице.

«Чтобы снизить тягу к сладкому и поднять настроение, добавляйте в свой рацион продукты, которые помогут выработке серотонина и мелатонина. Больше всего серотонина содержится в красной икре, голландском сыре, миндале, кешью, кедровых орехах, яйцах, бобовых, бананах и твороге. В выработке мелатонина помогают рис, кукурузная и овсяная каши, вишня, грецкие орехи, имбирь», — посоветовала Елена Матусенко.

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