«Высокий риск выкидыша»: гастроэнтеролог раскрыла, какие опасности в себе таит известное лакомство

Многие россияне любят пить чай с вареньем или намазывать это лакомство на хлеб. Врачи всегда предупреждают о вреде сахара, но выяснилось, что чрезмерное поедание сладкого может привести к проблемам не только вроде диабета.

Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, какие еще опасности скрывает в себе варенье и объяснила, почему его особенно осторожно стоит есть представительницам прекрасного пола. По словам эксперта, частое употребление этого лакомства грозит проблемами с гормонами и сердцем.

«Этот продукт влияет на все системы организма. В первую очередь на гормональную, что стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье», — пояснила медик в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Высокий уровень сахара в варенье серьезно влияет на половые гормоны, отметила врач.

«Если слишком часто есть варенье, их секреция понижается, а овуляция проходит с нарушениями. Не исключены проблемы с зачатием: плодное яйцо с меньшей вероятностью прикрепляется к эндометрию. Отсюда — высокий риск выкидыша», — предупредила собеседница издания.

Диетолог отметила и менее опасные, но тоже неприятные проблемы, которые могут появляться у сладкоежек. Из-за нарушения гормональной активности у женщин появляются прыщи, а также растительность на лице и теле.

«Мужчинам тоже стоит есть варенье пореже. Нарушение гормонов приводит у них к росту груди и снижению либидо. К тому же из-за повышенного уровня сахара ускоряется процесс старения», — заключила Евдокимова.

Ранее врач раскрыла другие опасные последствия злоупотребления вареньем.