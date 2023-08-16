Выводят паразитов, разжижают кровь, избавляют от зависимостей: раскрыты невероятные свойства некоторых грибов

Август — разгар грибного сезона в центральной части России. Самое время не только отправиться в лес, но и узнать, какими полезными свойствами обладают произрастающие там грибы. Некоторые из них могут вас удивить.

Белый гриб

Как рассказал опытный любитель тихой охоты Никита Зобнин, грибы принято называть «лесным мясом» из-за высокого содержания в них белка. Особенно им славится царь грибов — белый.

«Но еще большим количеством белка отличается сушенный белый гриб, часто сравниваемый по этому показателю с говядиной. Сам же белый гриб позволяет улучшать общее состояние организма, налаживая обмен веществ и разжижая кровь», — отметил Зобнин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Константин Чалабов/РИА Новости ]

Лисички

Эксперт добавил, что в лисичках, которые растут в лесах в больших количествах, содержится уникальное вещество — хиноманноза. Она делает эти маленькие желто-рыжие грибочки всегда чистыми. Личинки грибных мух, которые есть в червивых грибах, не переносят данное вещество, поэтому никогда не поражают лисички.

«Поэтому они применяются и для выведения паразитов из организма человека, и для лечения почек и печени. Но это еще не все. Витамин А, в достатке содержащийся в таких грибах, позволяет оказывать помощь при болезнях глаз», — добавил собеседник.

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Мухоморы

Почти все грибы богаты витаминами группы Б, если говорить о пользе в привычных бытовых условиях. Но грибы могут быть полезны и в фармацевтике.

«Ядовитый красный мухомор является основным ингредиентом в микродозинге. Лично я наслышан об этом модном способе лечения. Информацией о нем залиты просторы Сети», — поделился Зобнин.

Однако, по словам грибника, ситуация далеко не однозначна: кто-то хвалится улучшением общего состояния, повышением умственных способностей, избавлением от разного рода зависимостей и даже ощущением спокойствия и счастья, а кто-то уверен, что микродозинг — это самовнушение и плацебо.

Тем не менее, Зобнин считает, что лекарства с содержанием грибных ингредиентов безопасны.

«Количество мухомора на одну таблетку не так велико. Плюс все грибы для производства препаратов используются в сублимированном виде — после засушивания уничтожаются все яды и психотропные вещества», — объяснил грибник.

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