PJ.2.1 под маской простуды: почему новый COVID-19 сложно распознать по самочувствию

ВОЗ: новый вариант COVID-19 PJ.2.1 легко перепутать с простудой

Общество

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 способен проявляться как обычная простуда или грипп, поэтому распознать его только по самочувствию невозможно, пишет 1obl.ru. По данным ВОЗ, симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций часто совпадают, и для точного диагноза в ряде случаев требуется лабораторное исследование.

При заражении PJ.2.1 пациенты могут испытывать более сильную боль в горле, а после болезни ощущается продолжительный упадок сил. Однако и эти наблюдения пока не позволяют считать такие признаки отличительными для нового варианта: убедительных доказательств более тяжелого течения заболевания на сегодняшний день нет. Подтвержденных случаев заражения новым вариантом в России также пока не зарегистрировано, но вирус может появиться в стране уже зимой. Таким образом, по данным вирусологов, речь идет о варианте, который клинически трудно отличить от привычных сезонных инфекций, а окончательные выводы о его тяжести делать рано.

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