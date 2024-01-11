За прошлый год более 70 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Всем новорожденным, которые появились на свет в Московской области, проводится неонатальный скрининг. Всего в прошлом году исследование прошли свыше семидесяти тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что в начале прошлого года расширили перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга. Так, в настоящее время в первые дни жизни ребенка проверяют на тридцать шесть генетических заболеваний.

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что еще шесть объектов здравоохранения открыли в Подмосковье после капитального ремонта.