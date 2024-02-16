За прошлый год более ста беременных проконсультировались с врачом через Интернет в Подмосковье

В Подмосковье беременным женщинам доступны телемедицинские консультации в рамках проекта «Наша женская консультация». Так, за прошлый год в подобном формате порядка ста тысяч беременных получили консультации у врачей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что на таком онлайн-приеме можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое.

Для того, чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. Также в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.